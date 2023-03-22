中國建築多賺17% 收入首破千億

香港新簽合約創新高

為配合防疫工作，去年承建了大量與疫情防控有關的建築項目，帶動香港分部營業額按年上升56.07%至372.14億元；毛利為17億元，按年升65.28%。由於業務規模擴大，分部業績為12.71億元，按年上升49.58%。不僅如此，去年在港新簽合約達448.96億元，增幅近25%，再創新高。