中國建築多賺17% 收入首破千億
中國建築國際(03311)公布截至去年底止全年股東應佔溢利為79.56億元，按年升16.99%；每股盈利1.58元，末期息每股派24仙。期內營業額首次突破千億元，錄1,019.75億元，按年升31.9%。
香港新簽合約創新高
為配合防疫工作，去年承建了大量與疫情防控有關的建築項目，帶動香港分部營業額按年上升56.07%至372.14億元；毛利為17億元，按年升65.28%。由於業務規模擴大，分部業績為12.71億元，按年上升49.58%。不僅如此，去年在港新簽合約達448.96億元，增幅近25%，再創新高。
該企表示，去年集團積極開拓市場，大力推進科技研發，保持財務穩健，提升可持續發展表現，順利完成業務發展目標，經營質量進一步提升。目前公司財務狀況良好，截至去年底止手持現金約238.81億元，佔總資產比重10.4%，淨借貸比率控制在69.4%。
展望今年，全球經濟仍面臨諸多不確定因素，但認為香港市場能受惠於疫情後的經濟復甦，政府主動作為，加快土地供應、公營房屋建設、醫院新10年發展計劃，以至更長期的明日大嶼、北部都會區等規劃不斷落地，相信將迎來建設發展的新機遇。
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