港樓連續13年全球最難負擔

雖然香港樓價去年錄得逾15%的跌幅，但國際公共政策顧問機構Demographia最新公布的「國際房價負擔能力報告」顯示，香港樓價中位數相對家庭入息中位數比率仍高達18.8倍，意味着一個家庭要不吃不喝18.8年才能「上車」，是連續第13年「蟬聯」全球樓價最難負擔的城市。

報告提及，樓價中位數相對家庭入息中位數比率達5.1及以上，就屬於「極難負擔（Severely Unaffordable）」，而最新排第二至5位的城市，分別是澳洲悉尼、加拿大溫哥華、美國檀香山及聖荷西，比率分別為13.3倍、12倍、11.8倍及11.5倍。

上車要不吃喝19載 縮4年 香港方面，比率則由去年的23.2倍回落至18.8倍，意味市民縮短了4年時間「上車」，是調查進行19年來最大幅的改善，但仍遠遠拋離世界各地一線城市。不過，報告提到，內地當局已明確賦予香港改善住房負擔能力及增加居住面積的責任。

至於現時樓價最易負擔的首4位城市均位處美國，分別為匹茲堡、羅切斯特、克里夫蘭與聖路易斯，比率介乎3.1至3.5倍。至於新加坡比率則在5.3倍。

調查是根據截至去年第三季的房價與收入，比較8個國家，包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、英國及美國，合共94個主要市場的住房負擔比率，即以一個城市的房價中位數除以家庭全年收入中位數計算，數值愈大代表負擔能力愈差。

至於香港則是這項調查唯一涵蓋的中國城市，回顧港樓結束連續13年的升勢，主要受新冠疫情肆虐、利率上升及經濟低迷影響。