恒地年賺92億 派息1.3元

恒地的兩位主席李家傑和李家誠在業績報告中表示，環球經濟當前受到地緣政治局勢持續緊張及通脹等多項不明朗情況所困擾，而美國聯儲局的加息步伐或因硅谷銀行事件而有所影響。相反，本港受惠於各地放寬疫情防控及通關措施，有利加速復常，其中政府調整從價印花稅稅階並將引入全新資本投資者入境計劃，長遠將有助整體經濟持續發展，預計本港物業市場亦因而受惠。

中環甲廈招租反應佳 計入投資物業公允值變動後，恒地去年純利按年減少29.98%。收入貢獻最大的地產發展業務，股東應佔集團物業發展收入為233.35億元，按年升逾兩成二，惟稅前盈利貢獻55.52億元，減少12.71%。其中來自香港物業發展的稅前盈利降29.48%至33.55億元，主要由於期內入帳之項目毛利較低所致。於去年底，未入帳之自佔本港物業合約銷售總額約120.72億元，當中71.91億元預計可於今年入帳。

以自佔樓面計算，恒地現時於本港擁有的土地儲備約2,520萬方呎，其中市區的舊樓重建項目已購入全部或逾八成業權之自佔樓面約330萬方呎，當中約60萬方呎已撥作2023年開售計劃。另持有新界土地儲備約4,500萬方呎，為本港擁有最多新界土地之發展商。

物業租賃方面，去年收入和稅前盈利貢獻分別為85.28億元和62.12億元，按年跌1.19%和升0.48%。當中集團持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，貢獻之自佔租金總收入跌約7%至16.96億元，主因疫情持續下，新租及續租之租金均有所下調。

恒地正在興建的中環甲級商廈The Henderson預計今年底建成，提供約46.5萬方呎樓面，招租反應良好，除獲國際拍賣行佳士得租用約5萬方呎樓面，亦有美國私募基金凱雷已落實承租約兩萬方呎以整合其亞太區總部，加拿大退休金計劃投資局承租約2.8萬方呎。

恒基發展盈利降85% 值得留意的是，恒地去年融資成本按年升1.06倍至12.37億元，去年底債務總額903.81億元，按年降12.17%，其中50%為附帶固定利率之借款。集團強調，財務資源充裕，足以應付日常營運及未來業務擴展之資金需求。

恒基發展盈利下跌主要由於新冠疫情對集團營運帶來負面影響、位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降，以及2021年11月開業之UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，錄得經營虧損。

恒地股價走勢 恒基地產2022年業績摘要