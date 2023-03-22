美研擴存款保障 道指高開349

美國地區銀行危機尚未解決，一些中小型銀行仍面臨擠提。為免事態惡化，美國財長耶倫表示，如有需要政府會擴大對小型銀行存款的保障，提供全額保險。同時，有傳摩通大通行政總裁戴蒙亦牽線其他大銀行的舵手，打算向搖搖欲墜的第一共和銀行（美股︰FRC）提供更多幫助，包括直接入股投資。

摩通大摩憂大冧市將至 目前美國聯邦存款保險公司（FDIC）對每個存款帳戶的保額為25萬美元，多於此金額的存款理論上不受保障。不過，先前的硅谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉事件中，在財政部及聯儲局支持下，FDIC破例提供了全額保障。耶倫的言論表明，政府可能會將類似的做法推及其他銀行。她又表示，地區銀行的存款流出情況已趨於穩定，強調銀行體系仍然穩健。

另外，繼上周11家華爾街大行向FRC存入共300億美元存款後，多家銀行打算進一步幫FRC增加資本，包括直接投資於該行，或者把已存入的300億美元存款部分轉為投資。

美股周二早段向好，道指曾升349點，報32,593點；標指升46點，報3,998點；以科技為主的納指升150點，報11,826點。美國2月成屋銷售按月增5%，至以年率計458萬間，勝預期。

展望後市，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，美股即將進入熊市的最後階段，過程將會「相當痛苦」，又指近期銀行業危機可能令市場終於意識到估值過高，最終引發大冧市。摩根大通首席全球策略師Marko Kolanovic亦指出，金融市場出現「明斯基時刻」的機率正在上升，即資產泡沫因為過度投機而爆破，市場由盛轉衰的轉捩點。

Pimco揸瑞信債料蝕26億 市場亦關注瑞信被瑞銀收購後，160億瑞士法郎的額外一級資本債券（AT1債券）被注銷的潛在影響。消息指，資產管理公司Pimco及景順為瑞信AT1債券的最大「苦主」，前者料因今次事件而虧損3.4億美元（約26.52億港元）。不過，歐洲大型銀行的AT1債周二價格反彈，股價亦明顯上升。

市場避險情緒有所降溫，黃金價格亦見回吐。現貨金價昨日回試每安士1,950至1,960美元水平。油價方面，紐約期油則反彈上每桶68至69美元水平。

對沖基金Citadel大宗商品主管Sebastian Barrack表示，雖然近期銀行業危機會導致信貸收緊，但對大宗商品市場影響有限，哪怕是全球經濟損失「一到兩個百分點」，也不會影響到他對下半年石油需求反彈的預測。