騰訊音樂上季純利倍飆 股價早段仍瀉
騰訊音樂(01698)收市後公布，去年第四季純利按年飆升1.14倍至11.51億元（人民幣‧下同），若按非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，上季經調整純利增長72.83%至14.38億元。全年計，純利增長21.39%至36.77億元，non-IFRS經調整純利增長14.44%至47.45億元。該企美股股價周二早段曾瀉14.12%，折合港元後較香港收市價低12.03%。
該企去年第四季收入按年倒退2.39%至74.25億元，主要是社交娛樂服務和其他服務收入按年降18.21%至38.66億元，反觀在線音樂服務收入按年增長23.57%至35.59億元，當中訂閱及非訂閱收入各升20.6%及29.8%。
每月活躍用戶量倒退
期內在線音樂移動端月活躍用戶數按年下降7.8%至5.67億，乃受疫情、行業競爭導致部分低活躍用戶流失及公司成本優化措施影響，但在線音樂付費用戶仍按年增加16.14%至8,850萬。
至於社交娛樂服務的移動端月活躍用戶數及付費用戶數，按年分別倒退16.57%及15.55%，至僅1.46億及760萬。公司將繼續進行產品創新並加強在音頻直播、實時互動娛樂體驗、業務出海等更多社交娛樂服務的探索，持續提升競爭力。
傳高層訪韓晤製作公司
值得留意是，內地周一重啟「外國人來華商業演出」申請及許可，南韓媒體引述當地歌壇消息指，騰訊音樂副總裁級高層近期訪韓，接觸南韓主要音樂製作公司，並對今後邀請南韓藝人參加中國節目表明興趣。事緣內地在2016年因「薩德」系統入韓推出「限韓令」，故韓星能否重新赴華演出備受關注。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：