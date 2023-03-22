騰訊音樂上季純利倍飆 股價早段仍瀉

該企去年第四季收入按年倒退2.39%至74.25億元，主要是社交娛樂服務和其他服務收入按年降18.21%至38.66億元，反觀在線音樂服務收入按年增長23.57%至35.59億元，當中訂閱及非訂閱收入各升20.6%及29.8%。

每月活躍用戶量倒退 期內在線音樂移動端月活躍用戶數按年下降7.8%至5.67億，乃受疫情、行業競爭導致部分低活躍用戶流失及公司成本優化措施影響，但在線音樂付費用戶仍按年增加16.14%至8,850萬。

至於社交娛樂服務的移動端月活躍用戶數及付費用戶數，按年分別倒退16.57%及15.55%，至僅1.46億及760萬。公司將繼續進行產品創新並加強在音頻直播、實時互動娛樂體驗、業務出海等更多社交娛樂服務的探索，持續提升競爭力。

傳高層訪韓晤製作公司 值得留意是，內地周一重啟「外國人來華商業演出」申請及許可，南韓媒體引述當地歌壇消息指，騰訊音樂副總裁級高層近期訪韓，接觸南韓主要音樂製作公司，並對今後邀請南韓藝人參加中國節目表明興趣。事緣內地在2016年因「薩德」系統入韓推出「限韓令」，故韓星能否重新赴華演出備受關注。