領航傳撤內地 棄27萬億市場

近期頻頻傳出將全面退出中國業務的全球第二大基金公司領航（Vanguard），昨有消息指其已通知上海市政府，打算關閉其位於上海的先鋒領航投資管理（上海）有限公司，並計劃退出與螞蟻集團合作的投資顧問公司先鋒領航投顧（上海）投資諮詢有限公司。若事件屬實，意味領航將放棄中國價值約27萬億元人民幣的基金市場。

或退出與螞蟻合作公司 不過，外媒引述螞蟻集團和先鋒領航投顧表示，業務運作一切正常，後者表示，「出於內部政策考量，我們對各種傳聞和猜測一律不多回應」。領航亦是類似論調，稱「關於此事，我們保持之前的正式回覆不變」。

領航於2017年進軍中國市場，於上海設立辦公室，2019年與螞蟻集團合資成立先鋒領航投顧，並在成立第二年在支付寶推出「幫你投」的基金投資顧問服務，惟同年該企多名亞洲區和中國區管理層相繼離職，至2021年出乎預期取消內地申請共同基金管理牌照的計劃，早就發出無意在此土地耕耘的信號，與貝萊德（Blackrock）和富達（Fidelity）等近年積極開拓內地業務形成鮮明對比。