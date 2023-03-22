華谷國產芯 補貼無上限

外媒引述消息指出，內地政府將資助一些半導體設備供應商生產「本土設備」，同時補貼晶圓代工廠部署這些設備。據稱，這些補貼「沒有任何資金上限，只是為了克服美國的技術封鎖」。與此同時，受補貼的企業在國家支持的研究項目中，將能夠擁有更多話語權。

美擬限受補助企業在華擴產 今次的消息反映內地半導體發展政策變化，也印證了此前漁翁撒網式的「大撒幣」補貼策略失敗。報道引述一位與內地晶片製造商經常接觸的官員稱，為了規避西方制裁，政府已經在許多無用的研究上浪費了太多的錢，但都沒有收穫。他更表示︰「現在是時候放棄幻想，將所有可用的資源投入到有能力引導晶片行業走出困境的公司。」

有業內人士稱，由政府直接干預及對行業的大量投資，此前一直收效甚微。以2006年開始的光刻機項目為例，到了現在仍未有具意義的突破。因為由政府資助、「本地自主研發」的光刻機，大多是由學術界驅動，根本無經過企業工程師的驗證，「這類設備雖然在理論上可以使用，但沒有一家晶片製造商敢部署這樣的機器」。

而美國為堵絕內地半導體產業的發展，可謂無所不用其極。商務部正式在《晶片法案》（CHIPS Act）中施加條款，限制受美國資助的半導體公司在華投資或擴大產能。企業獲補貼後，10年內於內地的先進製程晶片生產「額外重要投資」不得多於10萬美元，考慮到晶片光刻設備動輒過億的售價，此限額基本上形同完全封殺投資。所謂「額外重要投資」，是指將設施的產量提高5%。同時，現有設施的產能在不涉額外投資下，亦不得擴產多過10%。

北京則對以美國為首的西方勢力展現出強硬立場。此前荷蘭、日本在美國拉攏下，共同參與了限制對華出口高端晶片設備的制裁。駐荷蘭大使談踐接受媒體訪問時揚言「不會簡單地嚥下這口氣」，又謂荷蘭政府擴大對中國出口先進晶片製造技術的限制，將產生「不明的後果」（Unspecified Consequences）。荷蘭政府於3月初宣布，將進一步限制ASML旗下一些半導體設備的出口，除了最先進技術外，低一級的產品也被禁止出口。

台晶片設計市佔望破50% 另一邊廂，美國為強化本土的半導體供應鏈，強邀晶圓代工廠龍頭台積電赴美設立先進製程工廠，以減低對包括台灣在內的亞洲晶片生產線依賴。不過，聯華電子榮譽副董事長宣明智認為，未來台灣在半導體產業的地位仍然不可取替。他對此表示，台灣目前在晶圓代工、晶片封裝測試的全球市佔率都超過50%。展望未來5年，晶片設計的市佔率也可望突破五成，這能夠讓台灣成為「全世界最安全的地方」。

分析認為，晶圓代工廠龍頭包括中芯可受惠新政策。 西方圍堵華半導體產業事件簿