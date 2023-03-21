輪商精選：博恒指反彈吼11033
投資者繼續關注歐美銀行事件發展，加上本周美國聯儲局議息，港股昨日最多挫近3%，不過日內19,000點失而復得。市場波動性增加，反映後市波幅的恒指波幅指數升至3個月以來高位，最高升破32水平。如續看淡恒指，捕捉波幅進一步上升機會可留意恒指認沽證25381，行使價17,098點，6月到期，實際槓桿9倍。相反，金管局指出，本港銀行體系保持穩健，資金充裕，欲博反彈可參考恒指認購證11033，行使價20,600點，5月到期，實際槓桿15.5倍。
騰訊睇升敲11812
本周三騰訊控股(00700)公布業績，大行預期騰訊去年第四季非通用會計準則計，純利介乎250億至428億元人民幣，中位數按年仍有約兩成升幅，大行普遍目標價超過450元。市場投資氣氛轉淡，惟騰訊股價仍未跌破3月以來的底部，昨跌幅亦小於恒指。
投資者如欲績前部署好倉，可參考騰訊價外認購證11812，行使價388.5元，6月到期，實際槓桿9.3倍。如看淡可留意騰訊中短期認沽證11809，行使價283.76元，6月到期，實際槓桿9倍。
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