產經

輪商精選：博恒指反彈吼11033

投資者繼續關注歐美銀行事件發展，加上本周美國聯儲局議息，港股昨日最多挫近3%，不過日內19,000點失而復得。市場波動性增加，反映後市波幅的恒指波幅指數升至3個月以來高位，最高升破32水平。如續看淡恒指，捕捉波幅進一步上升機會可留意恒指認沽證25381，行使價17,098點，6月到期，實際槓桿9倍。相反，金管局指出，本港銀行體系保持穩健，資金充裕，欲博反彈可參考恒指認購證11033，行使價20,600點，5月到期，實際槓桿15.5倍。
騰訊睇升敲11812
本周三騰訊控股(00700)公布業績，大行預期騰訊去年第四季非通用會計準則計，純利介乎250億至428億元人民幣，中位數按年仍有約兩成升幅，大行普遍目標價超過450元。市場投資氣氛轉淡，惟騰訊股價仍未跌破3月以來的底部，昨跌幅亦小於恒指。
投資者如欲績前部署好倉，可參考騰訊價外認購證11812，行使價388.5元，6月到期，實際槓桿9.3倍。如看淡可留意騰訊中短期認沽證11809，行使價283.76元，6月到期，實際槓桿9倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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