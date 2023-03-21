專家點評：瑞信風暴引爆新金融危機

瑞銀集團收購瑞士信貸引發了新一輪的金融危機，最令投資市場憂慮的，不是瑞信被收購後的價值變化或未來前景，而是額外一級資本（AT1）債券被減記變為零，該減值震撼全球。

AT1債又俗稱CoCo Bonds（Contingent Convertible Bonds），即應急可換股債券，這是在金融危機後被引入歐洲，主要用於在銀行倒閉時承擔損失。如果銀行的資本充足率低於某個水平，這類債券的持有人將面臨永久性損失，或者債券被轉換為股權。此舉有助於提振銀行資產負債表，使銀行可以繼續經營。

今次瑞銀全面收購瑞信，非常規的政府支持措施將觸發瑞信AT1債券約160億瑞士法郎名義價值被完全減記，從而增強該行的核心資本。這將是歐洲AT1市場規模最大的一次價值減記事件，損失規模遠超過發生在2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券上的13.5億歐元減記，當時該銀行被桑坦德銀行收購。

亞洲銀行AT1債價大挫 瑞信現有13隻CoCo債券，發行貨幣以瑞郎、美元及新加坡元為主，佔整體債務約兩成。其中，最大規模以美元為主，包括20億美元永續票據及22.5億美元票據。由於CoCo債沒有到期日，借貸人有權於5年（大多數）還款（Called），或者不還款（Not called），當延期的時候，價格就會下跌。近期環球市場持續拋售CoCo債引致了全球企業更高的融資成本，變成CoCo債的發行人選擇不還款，皆因若以新CoCo債替代舊的將面臨很大成本問題。

現在的問題正是惡性循環，環球銀行正面臨流動性緊張的問題，企業除了從較小規模的銀行收回存款外，同時因為瑞信引發起對CoCo債的憂慮，也期待着拿回投放在CoCo債的資金以應付短期流動性緊張的問題。然而，持有CoCo債是被動的，而相信買CoCo債時，投資者也不會想到全球銀行又再面對如雷曼兄弟的流動性問題。

現時銀行融資市場正陷入一片混亂，昨日亞洲一些銀行的AT1債券在早盤已創下紀錄最大降幅，儘管現時未出現恐慌性拋售，但有指不少債權人正積極研究這些AT1債券的詳細規定，以了解其他國家或地區當局是否可以比照瑞士政府周日的作為，即完全減記這些債券，但保全了股票投資者33億美元的價值。

這情況就如從前的雷曼迷你債，其結構的問題及投資者的權益問題引起資本市場動盪。香港已有證券行按總行要求，由今日起所有AT1的保證金融資比率（Margin Ratio）降至零，即斬倉及補倉將持續，股市只有捱沽。

資金避險 港股暫難回穩 上周四美國多家銀行向第一共和銀行總共提供300億美元援助，雖然顯示了對美國銀行體系的信心，惟上周五美國硅谷銀行母公司SVB金融集團宣布破產保護，美股的表現已反映了投資者對銀行業危機並未釋懷。

本周聯儲局舉行議息會議，市場極關注聯儲局在銀行業危機下最新貨幣政策的看法，最新的Fedwatch工具顯示，除了預期本周加息0.25厘外，更大膽認為利率將會在今次加息後於4.75至5厘水平見頂，及後7月議息會議時開始減息，更預測會大減0.5厘。市場避險情緒明顯，資金流入金市，金價升穿每安士2,000美元。

目前預計市場將出現更多CoCo債券價格下跌及發行的壞消息，影響的不單是銀行業，還有企業融資困難。由於現時金融體制存在系統性問題引致極大不安，料港股難於短時間回穩，短線不宜入市。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）