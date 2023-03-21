東環蝕70萬兼啃10%辣稅出貨

後市仍存隱憂，個別業主不惜付辣招稅蝕賣單位。東涌東環接連錄得兩宗損手成交，其中一個兩房單位減價至660萬元沽出，原業主持貨不足3年帳蝕70萬元，並另付約66萬元的10%額外印花稅出貨。

美聯吳楚興表示，上述單位為2B座中層戶，實用面積約461方呎，叫價680萬元，減價20萬元成交，呎價約14,317元。據悉，原業主於2021年以730萬元入市，帳面已貶值逾9.5%。

天寰賣918萬跌價半成 他又指，同屋苑2A座中層一房單位，實用面積約384方呎，原先叫價570萬元，新盤搶去大量客源，減至525萬元沽，為同類型單位近期低位，呎價約13,672元，約3年帳蝕約30萬元。中原吳家威續稱，東涌全區3月暫錄約31宗二手買賣，按月跌約四成多。

東九龍二手市都連錄貶值成交。市場消息透露，啟德天寰3座一個中層單位，實用面積約466方呎，成交價約918萬元，呎價約19,700元，近6年帳面跌價約5%。觀塘凱滙2座一個單位，日前也以約998萬元售出，相較約4年前購入價，帳面低約11萬元。

美聯林振聲表示，將軍澳峻瀅II第3座中層D室三房戶，實用面積約739方呎，放盤約兩個月，獲區內外籍家庭租客以877萬元承接，呎價約11,867元，低市價約2%。