新盤概況：飛揚2期最快今日加推 擬周六賣
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目最快今日公布銷售安排，首輪銷售或會設三房單位優先揀樓時段。該盤自上周五開放示範單位後，累計已錄1.8萬人次參觀。客源分布上，新界區佔整體約65%、九龍區及港島區分別佔約25%及10%，並以年輕人為多。
該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供按揭計劃優惠，而美聯更向經該行購買單位的首10名買家送贈價值約5,000元的「飛揚自由行機票禮券」。
HOLBORN一房戶售867萬
個別新盤餘貨成交亦轉頻密。恒基地產(00012)旗下3個住宅項目，昨均錄得一房戶成交。其中，鰂魚涌THE HOLBORN以867.16萬元沽出29樓A10室，實用面積277方呎，一房間隔，呎價約31,305元。
同系旺角利奧坊‧壹隅，亦錄2座3樓N室連平台特色戶成交，單位實用面積238方呎，一房間隔，以633.6萬元沽，呎價約26,622元。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，本月內已沽出約29伙，吸金逾6.4億元。昨售出維港滙II的2座7樓B室三房戶，成交價2,083.8萬元，呎價約28,121元。
鼎珮集團的長沙灣睿峰，最新沽出東翼17樓C室兩房單位，成交價逾1,086萬元，呎價約22,213元。此外，新鴻基地產(00016)的屯門御海灣，招標沽出2座28樓C室連天台特色戶，實用面積437方呎，成交價862.3萬元，呎價約19,732元。
雨後周五次輪賣97伙
星星地產旗下元朗朗屏雨後，昨日加推價單4號，提供93伙，折實平均呎價15,694元。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，新一批單位屬原價加推，包括7伙開放式戶、57伙一房戶及29伙兩房戶，實用面積252至475方呎，折實售價412.22萬至776.41萬元，折實呎價13,766至17,850元。項目並隨即公布周五次輪發售共97個單位。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：