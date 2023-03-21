新盤概況：飛揚2期最快今日加推 擬周六賣

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目最快今日公布銷售安排，首輪銷售或會設三房單位優先揀樓時段。該盤自上周五開放示範單位後，累計已錄1.8萬人次參觀。客源分布上，新界區佔整體約65%、九龍區及港島區分別佔約25%及10%，並以年輕人為多。

該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供按揭計劃優惠，而美聯更向經該行購買單位的首10名買家送贈價值約5,000元的「飛揚自由行機票禮券」。

同系旺角利奧坊‧壹隅，亦錄2座3樓N室連平台特色戶成交，單位實用面積238方呎，一房間隔，以633.6萬元沽，呎價約26,622元。

雨後周五次輪賣97伙 星星地產旗下元朗朗屏雨後，昨日加推價單4號，提供93伙，折實平均呎價15,694元。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，新一批單位屬原價加推，包括7伙開放式戶、57伙一房戶及29伙兩房戶，實用面積252至475方呎，折實售價412.22萬至776.41萬元，折實呎價13,766至17,850元。項目並隨即公布周五次輪發售共97個單位。