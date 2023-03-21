廣東道舖位租值冧50%

核心區現大量吉舖 羅素街插逾30% 新冠疫情步入尾聲，社會逐漸復常，惟受重創的本港零售市場有待恢復，整體商舖租金持續低迷。據最新公布的2023至2024財政年度應課差餉租值資料，核心購物區部分街道地舖租值跌幅仍較明顯，其中，尖沙咀廣東道有舖位租值大跌逾50%，而銅鑼灣羅素街亦有地舖跌租逾30%。

本港已經全面與內地通關，惟各個核心區街道仍有大量吉舖有待租出，而差餉物業估價署昨日公布的下年度應課差餉租值資料顯示，部分地區舖位租值持續向下，屬旅客重點購物區的尖沙咀，區內個別大型舖位租值跌幅驚人。

上水一帶按年跌10%較小 坐落廣東道2A號的1881 HERITAGE，其中地下8號舖，下年度最新租值約2,148萬元，按年顯著下跌約50.8%，已連跌4個年度，本年度跌幅只有約9.2%，下年度挫幅擴大逾41個百分點。而該舖於疫情前年租值曾高逾一億元，相較下已累跌近80%，項目部分舖位租值也下跌約37至38%。同區廣東道116號地下，下年度租值亦下跌約30.2%至360萬元。

此外，曾經是全球呎租最貴的羅素街，舖位租值受疫情影響，而連年下挫。下年度該街道38號金朝陽中心地下C舖，下年度租值約354萬元，較本年度再跌約33.7%，已連挫4個年度。該舖租值較疫情爆發前的2019年度，低約74%。

同街59號麗園大廈地下B6號舖，下年度最新租值約148.8萬元，按年亦挫約33%，跌幅增加約近18個百分點，更已連跌6個年度，相對疫情前也蒸發約66.5%。

另方面，鄰近內地的上水租值跌幅相對較細，其中，龍琛路78號地下，下年度租值約178.8萬元，按年再跌約10.2%。同區新豐路105號地下連閣樓，最新租值約261.6萬元，按年也低約9.9%，而兩舖最新租值較2019年度的租值，分別只低約27%及23.5%。

業界：數字滯後 新租已飆 不過，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，差餉物業估價署公布的租值屬3至6個月之前的滯後數字，事實上，核心區舖租已經見底，部分原先短租的商舖，新租金已彈升至少兩至3倍。

市場錄多宗舖位買賣。旺角通菜街雙號地舖，建築面積約1,200方呎，市傳以約2,100萬元易手，租金回報率約3厘，物業逾13年帳面升值近七成。此外，鴨脷洲海怡半島商場東座單號地舖，市傳以約2,280萬元轉手。同時，有投資者以約366萬元一口氣沽出尖沙咀首都廣場1樓4個迷你舖位。

部分舖位租值下跌個案