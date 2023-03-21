簡訊一覽
●周大福(01929)公布，今年首兩個月內地零售值按年增長2%，香港、澳門及其他市場升45.3%。內地同店銷售按年下跌11.8%，反觀香港及澳門同店銷售增長70.2%。
●索信達控股(03680)擬按每股0.76元，配售約1.75億股新股，相當於擴大後已發行股本約25.31%；配售價較上周五收市價折讓約5%。公司預期淨籌約1.28億元，擬用作營運資金及一般企業用途。
●中國建築興業(00830)公布，去年錄股東應佔溢利4.21億元，按年增44.48%；每股盈利19.11仙，擬派末期息2.4仙。
●歌禮製藥(01672)公布，去年錄股東應佔虧損約3.14億元（人民幣‧下同），按年擴58.19%，每股虧損28.96分，維持不派息。
●金貓銀貓(01815)發盈警，料去年按年盈轉虧，錄淨虧損2,000萬至3,500萬元（人民幣‧下同）；2021年同期賺7萬元，主要是因內地多個地區爆發疫情，其珠寶新零售業務有時暫時停運並進一步削弱了中國消費意欲，線上銷售渠道以及線下零售及體驗網絡的整體銷量按年下跌。
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