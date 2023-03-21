舜宇上年少賺51%收入跌

公司指，去年全年收入為331.96億元，按年下跌11.46%；毛利率約19.89%，按年下降約3.4個百分點；其中，光學零件事業、光電產品事業及光學儀器事業的毛利率分別約為33.4%、10.7%及42%。

手機鏡頭出貨挫17% 對於期內收入下跌，公司表示，主要原因是近年疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突、通脹及全球經濟的不確定性等因素影響，而智能手機市場需求疲軟，以及智能手機攝像頭呈現降規降配趨勢，導致公司的手機鏡頭及手機攝像模組的期內收入皆下降。

公司又表示，去年車載鏡頭出貨量按年增長約16.1%至7,890.9萬件，全球市佔率仍居首位，並繼續提升，同時進一步拉大了與第二名的差距。

另一方面，公司完成了200萬像素玻塑混合ADAS車載鏡頭的研發。在手機鏡頭業務方面，期內的手機鏡頭出貨量按年下降約17.2%至約11.92億件。

除此之外，在手機攝像模組出貨量方面，按年下跌約23.3%至約5.16億件。

展望今年，公司指仍將面臨全球經濟復甦緩慢，消費需求不足，市場競爭加劇等諸多重大挑戰。但認為未來仍以數碼經濟和綠色經濟為主的全球經濟發展方向，將會為光電產業帶來新的增長空間和發展機會，並認為今年將是挑戰與機遇並存的一年。