恒大清盤聆訊延至7月
債權人傳支持重組方案 有望10月初完成
中國恒大(03333)債務重組協議出現突破性進展！公司昨發通告指，與債權人特別小組已就境外債務重組簽訂了條款清單，主要條款內容將另行公告。通告又指，在公司及其子企發行的離岸美元計價票據部分主要持有人支持下，香港高等法院昨已批准公司的延期申請，將該清盤呈請聆訊進一步延至7月31日。
對於恒大債務重組進度見曙光，外媒昨引述知情人士指，最快可能在本周三獲悉重組條款，同時預期有望在10月初完成債務重組，又指恒大改善了初步提案，包括債轉股互換選擇權條款以及債券展期中的攤銷安排，此舉意味債權人不會立即獲得恒大的償付。
消息又稱，恒大目前考慮不支付票息，部分投資者也同意獲得的資金將低於手持的債券面值。
融創服務去年轉蝕4.8億
對於清盤呈請再度獲延期，恒大行政總裁兼執行董事肖恩接受內媒訪問時表示，感謝本港高等法院和支持恒大及公司債務風險化解工作的各相關方，公司一直堅定推進債務風險化解工作，同時堅持公平對待境內外各類債權人，又指是次裁決結果對各方而言都是積極的消息。肖又指，當前公司仍以穩經營、化風險為第一要務，特別是在各方支持下保交樓工作穩步推進。
至於市場對內地樓市快速好轉的憧憬再趨熾熱，官媒昨發文似有意「降溫」，指出目前樓市總體趨穩，但只是局部復甦並非意味全面回暖，大部分三、四線城市觀望情緒仍濃厚，樓市仍呈橫行格局。文章強調，房企應以回籠資金為第一要務，實現良性循環，促進房地產市場平穩發展。
而內房物管企業之一的融創服務(01516)昨公布截至去年底止全年業績，按年由盈轉虧，股東應佔虧損4.81億元（人民幣‧下同），每股虧損0.16元；惟剔除應收款項計提的減值撥備等項目後核心淨利潤達7.62億元，按年仍跌45.58%，故仍派末期息每股13.7分，比2021年末期息多一成。
人幣官價揚 LPR不變
另一方面，中國人民銀行上周五突然降準「放水」後，由官方開出的人民幣兌每美元中間價上揚。中國外匯交易中心昨公布，人民幣中間價報6.8694，較上周五上調358點子，連升兩日；人行昨公布，3月的一年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65厘及4.3厘不變，符合市場預期，且為連續第7個月持平。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：