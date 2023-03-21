恒大清盤聆訊延至7月

對於恒大債務重組進度見曙光，外媒昨引述知情人士指，最快可能在本周三獲悉重組條款，同時預期有望在10月初完成債務重組，又指恒大改善了初步提案，包括債轉股互換選擇權條款以及債券展期中的攤銷安排，此舉意味債權人不會立即獲得恒大的償付。

消息又稱，恒大目前考慮不支付票息，部分投資者也同意獲得的資金將低於手持的債券面值。

融創服務去年轉蝕4.8億 對於清盤呈請再度獲延期，恒大行政總裁兼執行董事肖恩接受內媒訪問時表示，感謝本港高等法院和支持恒大及公司債務風險化解工作的各相關方，公司一直堅定推進債務風險化解工作，同時堅持公平對待境內外各類債權人，又指是次裁決結果對各方而言都是積極的消息。肖又指，當前公司仍以穩經營、化風險為第一要務，特別是在各方支持下保交樓工作穩步推進。

至於市場對內地樓市快速好轉的憧憬再趨熾熱，官媒昨發文似有意「降溫」，指出目前樓市總體趨穩，但只是局部復甦並非意味全面回暖，大部分三、四線城市觀望情緒仍濃厚，樓市仍呈橫行格局。文章強調，房企應以回籠資金為第一要務，實現良性循環，促進房地產市場平穩發展。

人幣官價揚 LPR不變 另一方面，中國人民銀行上周五突然降準「放水」後，由官方開出的人民幣兌每美元中間價上揚。中國外匯交易中心昨公布，人民幣中間價報6.8694，較上周五上調358點子，連升兩日；人行昨公布，3月的一年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65厘及4.3厘不變，符合市場預期，且為連續第7個月持平。

離岸人民幣近期走勢