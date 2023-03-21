財庫局：港有潛力做Web3領先樞紐

第3代互聯網（Web3）目前仍處於概念階段，惟各界已對它趨之若鶩。財經事務及庫務局局長許正宇昨直言，「Web3不只是炒作，更是一種轉變」。港府將積極支持和推廣Web3技術和應用，本港有潛力成為Web3的領先樞紐。

在虛擬資產發展方面，許指出，港府於去年10月公布《香港虛擬資產發展政策宣言》，列明政府的願景和政策方向，並獲得各行業一致好評。當局正研究穩定幣的監管制度，預計明年有望實施。

逾80加密資產商盼設辦事處 他透露，截至今年2月23日止，投資推廣署已收到超過80家與加密資產相關的內地和外國公司表示有意在香港設立辦事處，當中包括加密資產交易所和區塊鏈基礎設施公司等。他們主要查詢政策宣言的實施細則、監管要求、針對性支持措施等，且探討來港開展業務的可行性。

數碼人民幣方面，他指正與內地合作在港測試使用進行跨境支付，並與多家中央銀行合作進行不同央行數碼貨幣連接項目，以加快跨境支付。

金管：業務與監管力求平衡 未來Web3普及化進程勢與監管政策互相配合，惟用家以至金融業體驗亦重要。金管局總裁余偉文昨發表《匯思》稱，近日在瑞士參加國際清算銀行會議期間，與私人銀行及行業公會就市場發展作交流時，發現銀行在資產及財富管理業務監管要求上仍有取得「平衡」的空間。

文中顯示，「監管要求不應令正當客戶在開戶或投資產品的銷售過程中受到不合理的延誤或阻礙」。他稱，私人銀行在處理客戶開戶與盡職審查時，可參考金管局最新編製的「注意事項」，如銀行可參考包括土地登記冊等公開資料，來核對客戶提供的資料，從而減少客戶需要提供的文件。

針對資深的高資產淨值投資者，余表示，了解到一些資深投資者希望本港可以參考其他地區做法，簡化甚至豁免產品合適性及風險披露程序，當局正就精簡該群體的產品盡職審查、交易合適性評估及產品披露諮詢業界，諮詢期本月底結束。