瑞信風波：證監：事件對港影響微

瑞銀集團在瑞士監管當局主導下，以30億瑞士法郎收購瑞士信貸。香港金融管理局及香港證監會齊派「定心丸」，發聯合聲明指歡迎有關行動，瑞信香港分行總資產佔香港銀行業總資產很少，其香港業務昨日如常營業。香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，瑞信風波難與2008年金融危機比較，而瑞士當局採取果斷行動，能掃除市場憂慮。

佔銀行總資產不足0.5% 瑞信香港分行總資產約為1,000億元，佔香港銀行業總資產少於0.5%，本地銀行業對瑞信的風險承擔不大，而香港銀行體系保持穩健，資本及流動性狀況充裕。梁又指出，其在股市和衍生品市場都不是10大活躍券商，其上市結構產品市佔排名第9，對香港金融體系影響不大。

對於瑞士當局把瑞信發行、屬應急可換股債券（CoCo債）的額外一級資本（AT1）債券作全額撇帳，引發市場CoCo債價波動。梁稱有關債券是全球金融危機後，支持金融系統重要性的工具之一，認為當局決定有利穩定瑞信情況，而證監會向來視該產品為高風險且複雜的投資產品，只限專業投資者認購，會繼續教育投資者，並向持牌機構了解情況。

證監會與金管局將繼續與瑞士當局保持緊密聯繫，並密切監察金融市場運作。