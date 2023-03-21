瑞信風波：保監指險企風險敞口小

瑞士信貸與瑞銀集團「世紀迫婚」引發市場嘩然，本港監管機構隨即發聲安撫市場。保險業監管局昨表示，本地獲授權保險公司甚少在瑞信存放資金或持有其發行的債券和衍生產品，風險敞口不大，受這事件的影響微乎其微。

保監局稱，將留意事態發展，並與香港金管局和證監會保持緊密聯繫，在有需要時採取果斷行動維護市場穩定。

她又說，這些事件會否影響加息步伐「估唔到」，即使各大央行及當地銀行已出招穩定市場信心，也要考慮地緣政治風險、通脹及失業率等多個因素，她預計息口維持在5至5.25厘水平，所以現階段「仲有啲水位加息」。

她說，目前最大壓力仍然來自內地房地產行業，直言去年該行業績主要受預期信貸損失（ECL）拖累，但今年首兩個月內房行業穩定下來，對業績表現感樂觀，預計這可反映在投資及派息層面。恒生今年將抓緊大灣區機遇，首間內地跨境財富管理中心將於下周在廣州開幕，稍後位於深圳的跨境財富管理中心亦將投入服務。此外，還會提升客戶的財富管理體驗及擴大年輕客戶群等。