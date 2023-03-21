利福中國去年轉蝕2444萬 不派息

上海百貨銷售收入挫38% 上海及蘇州為該集團業務的主要百貨零售基地，去年疫情在上海及長江三角洲周邊城市爆發，導致集團的經營環境極度困難，上海久光及2021年11月底開業的上海久光中心均於去年4至5月需暫停營業，公司特別提及，後者年內部分時間亦曾須縮短營業時間及關閉部分零售區域。

蘇州久光同樣受到疫情影響，惟影響程度較上海久光及上海久光中心為低。上海久光及蘇州久光去年銷售收入總額按年分別跌38.6%及22.5%，年內日均客流量急挫38.9%及14.2%。

利福中國去年錄得的收入僅11.27億元，按年減少13.24%，銷售所得款總額亦減27.64%至25.2億元；若扣除來自上海久光中心的相關貢獻後，集團收入按年下降29.6%、銷售收入總額更錄得33.3%跌幅。

核數師保留意見未解決 去年業績如早前盈警所顯示由盈轉虧，公司解釋，主要原因包括集團業務營運因防疫措施導致銷售收入下降、為業務夥伴提供租金及保底銷售佣金之特別寬減豁免政策；上海久光中心項目融資成本1.01億元，因開業後不能再資本化；整體利息收入減少2,520萬元；下半年北人集團業務受疫情嚴重影響，應佔北人集團溢利減少3,200萬元。

值得留意是，核數師於去年的業績報告內仍提出保留意見，指利福中國管理層無法向核數師提供有關2019年北人集團之債務人最新財務資訊等充足證據，令到核數師無法獲得對有關債務人的應收帳款可收回金額作評估等。集團對北人集團持有策略性股權，目前集團財務總監無法獲得任何更新資料，原因是債務人或擔保人的所有資產、記錄及資料仍由內地地方政府當局保管。因此，無法獲得核數師要求的債務人或擔保人的相關資料以解決保留意見。

另外，利福中國同日公布，細劉兒子劉今晨及女兒劉今蟾已獲委任為公司執行董事，自昨日起生效。