滙豐3分行全周無休

非港人開戶數返疫前 擴內地客服務團隊 過去打工仔都希望做到銀行白領，一周5天工作，放公眾假期。不過時移世易，今時唔同往日，昨日本地3大發鈔銀行之一的滙豐銀行就宣布，旗下3家分行將率先試行周六、日特別營業安排，即是一周開足7天，以配合兩地全面通關後服務需求上升。難道香港回來了，銀行生意真的好極了？

滙豐指出，香港自2月初全面撤銷新冠疫情相關入境防控措施後，訪港旅客人數持續上升，使用滙豐分行服務的海外港人或非本地居民都顯著增加。2月滙豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。

須預約 提供非現金交易服務 為更好地配合客戶需求，滙豐旗下3家分行將率先試行一星期7天營業，包括尖沙咀海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、銅鑼灣柏寧卓越理財中心，以及觀塘開源道分行，將由3月25日開始，周六延長服務時間至下午5時，周日下午2至5時營業，為預約客戶提供服務。客戶可經滙豐網頁預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，兩地全面通關後，2月到訪分行的非本地居民日均數量較1月的平均數上升逾一倍，主要受內地客戶帶動；客戶服務中心接獲查詢開戶個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求殷切。

有見周末為海外及內地旅客入境的高峰期，以及客戶對銀行需求增加，該行希望透過在3家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。除加強員工培訓外，該行亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶國際銀行業務及保險相關團隊規模擴大四成。

PayMe用戶年齡門檻降至12歲 滙豐今年初進行的調查顯示，打算在全面通關後短期內訪港的內地旅客中，有六成表示來港目的是處理個人財務，僅次於休閒旅遊，可見不少內地人仍將香港視為重要的理財中心。該行去年進行的另一項調查亦指出，大灣區居民對跨境投資持續表現出濃厚的興趣，高達98%的內地居民表示有意在港開立戶口或持有投資產品。

另一方面，滙豐旗下電子錢包PayMe宣布拓展用戶年齡下限至12歲，為家長提供更數碼化的方式了解子女消費，並支持近60萬名本地青少年踏出理財第一步。該行指出，是次調低用戶年齡門檻，讓家長們可以善用PayMe的各種功能，隨時隨地向子女轉帳零用錢，消費及轉帳紀錄亦一目了然，從而了解子女使費。

此外，青少年亦可享受PayMe電子支付的便捷，並以自己的戶口為其PayMe帳戶增值或轉帳，藉此管理日常生活消費。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe擁有逾290萬名用戶，遍及不同年齡層；當中青少年客戶日常需要已逐漸由手機主導，PayMe正好讓其以更數碼化及貼近生活的方式輕鬆培養理財習慣，現時全港有超過50,000間PayMe for Business實體及網上商店。

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