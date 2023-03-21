3千億美元存款危 道指仍高開

歐美銀行業危機繼續主導市場情緒，投資者信心似乎有所改善，美股3大指數周一早段向好，道指曾升391點，報32,253點；標指曾升28點，報3,944點；以科技股為主的納指曾升16點，報11,647點。

市場關注目前還有多少銀行面臨倒閉風險，美國全國經濟研究所（NBER）最新的工作論文指出，在衡量未受保障的存款與資產比例後，發現有10%的銀行可能比已經倒閉的硅谷銀行（SVB）更加高危。

NYCB子企接管Signature 該研究指出，未受存款保險保障的存戶，有着大規模提款的動機，以此為基礎，即使只有一半的風險存戶決定提款，也會令190家銀行面臨倒閉危機，最終可能造成3,000億美元的存款損失。假如擠提潮引發金融市場拋售，甚至會有更多銀行面臨風險。

值得留意的是，美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布，紐約社區銀行（NYCB）的子公司Flagstar Bank將接管Signature Bank的大部分存款及貸款資產，以及全部40家分行。FDIC表示，Signature約600億美元的貸款及40億美元的存款仍處於被接管的狀態，至於另一家同樣已被接管的SVB似乎仍未找到下家。NYCB股價周一早段曾升38.3%。

被指財務狀況不樂觀的第一共和銀行，日前遭標普下調其信用評級，由「BB+」降至「B+」。該行此前曾獲11家華爾街銀行注入合計300億美元的存款，惟未能挽回公眾信心，其股價續跌13.63%。

拼多多董事長兼首席執行官陳磊表示，去年公司加大了補貼的普惠力度，提振消費信心。他表示，未來將擴大在內需、促進消費方面的投入，進一步完善平台機制，更好地滿足消費者對價格及品質的雙重期待。