恒指險守萬九關 沽空率19%

市場對金融危機憂慮未除，恒生指數昨日低開165點後跌幅擴大，一度插689點，低見18,829點，收市跌幅收窄至517點，險守19,000點，為去年12月7日後收市最低，全日成交額縮至1,295.61億元，南下「北水」掃貨規模較上周五增逾倍，淨買入56.92億元。

避險情緒升溫，大市全日沽空金額251.87億元，較上個交易日雖然略為「縮水」，但大市沽空比率增2.93個百分點，至19.46%。