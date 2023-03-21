恒指險守萬九關 沽空率19%
市場對金融危機憂慮未除，恒生指數昨日低開165點後跌幅擴大，一度插689點，低見18,829點，收市跌幅收窄至517點，險守19,000點，為去年12月7日後收市最低，全日成交額縮至1,295.61億元，南下「北水」掃貨規模較上周五增逾倍，淨買入56.92億元。
避險情緒升溫，大市全日沽空金額251.87億元，較上個交易日雖然略為「縮水」，但大市沽空比率增2.93個百分點，至19.46%。
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港交所傳仿北交所改革GEM
至於傳出有意參考北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統（俗稱「新三板」）的分層制度，改革本港GEM（前稱創業板）的香港交易所(00388)，收跌1.68%。港交所發言人回應指出，正檢討GEM定位的工作，研究如何藉此支持香港、大灣區及其他地區中小型企業的集資需要。
另外，「港股實名制」昨日正式實施，香港證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，市場及系統運作大致暢順，未見出現問題，會繼續與業界及交易所保持聯繫。
證監會主席雷添良提到，內地監管機構支持利用香港獨特優勢，推動國家金融市場開放及發展。除了互聯互通外，亦與內地監管機構磋商完善大灣區理財通安排、推進港股通人民幣櫃台交易，並就基金互認發展，香港作為內地風險管理財資中心等建議進行討論。
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