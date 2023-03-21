瑞士政府保財管美譽 「迫婚」

瑞信的危機以被同業收購告終，這背後有瑞士政府全力促成，才能夠令本來兩家「老死不相往來」更遑論「聯姻」的死敵併合。這場由政府主導的「迫婚」，既是為了防止瑞信倒閉引爆全球金融危機，也是為了保住瑞士作為全球財富「藏寶地」的信譽，實乃瑞士的國運之戰！

多年來，瑞士都是全球富豪的避稅天堂，也是全球最大離岸財富管理中心。在80、90年代的港產片中，特別是以賭博為題材的電影，主角經常會手執一疊「瑞士銀行本票」作為賭注，形象深入民心。瑞士銀行業基本上就是「安全、可靠」的代名詞。正因如此，作為瑞士第二大銀行的瑞信絕對不能倒下，否則可能令外界對該國的銀行業失去信心，經濟支柱也會崩塌。

6央行增強互換美元 瑞銀及瑞信曾多番明示或暗示抗拒合併，因此在剛過去的周末談判期間，有傳瑞士政府在別無選擇之下，甚至考慮將瑞信國有化。據報瑞銀最初僅提出以10億美元收購瑞信，並且附帶諸多苛刻條款，明顯是敷衍應對；而瑞信正處於改革業務的關鍵戰略重組步驟，亦不希望就此被收購扼殺未來，可結果各方還是以國家為重，落實收購方案。

對於其他國家而言，有了2008年雷曼兄弟倒閉的先例在前，今次瑞信也是絕對不能出事。截至去年底，瑞信的資產管理規模為1.29萬億瑞士法郎，是雷曼當年的兩倍以上。為了堵絕全球金融危機，6大央行昨日聯手宣布一項特別措施，就是美國聯儲局、加拿大央行，英倫銀行、日本央行、歐洲央行及瑞士中央銀行共同把每周執行的美元互換協議，改為每日執行。

該協議容許其他央行用本幣與聯儲局暫時交換美元，並約定在未來一段時間以同樣的匯率換回，此舉有助個別國家在美元流動性不足時，有渠道獲取美元填補市場缺口，全力防止金融體系穩定性受衝擊，估計短期環球金融市場仍會風高浪急，本周聯儲局的議息決定，頓成市場焦點。