憂信貸收緊 資金避險 金價曾越二千 一年高

歐美銀行先後出現大地震，導致市場避險情緒持續升溫，黃金等避險資產價格大幅上漲，現貨金昨一度突破每安士2,000美元，高見2,009美元，為去年3月以來首次。亦持續有資金泊入加密貨幣資產避險，比特幣昨日突破每枚28,000美元，見9個月高位；以太幣曾飆至1,800美元以上。

值得留意是，上周五全球最大黃金ETF SPDR Gold的黃金持倉量增加6.36噸，至921.08噸，是3月15日以來新高，反映機構和專業投資者正中長線看升黃金。

油價一度跌逾2% 反之，在擔心全球經濟衰退風險急升之下，原油等大宗商品風險資產價格受波及，紐約期油及布蘭特期油昨齊創逾一年低位，昨均曾跌逾2%，前者報每桶65.56美元，後者報71.28美元。

事實上，銀行業被譽為「百業之母」，對全球經濟亦牽一髮動全身。美資大行高盛前行政總裁布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）對外媒直言，由瑞信引爆的一場銀行業危機將加速信貸收緊，甚至令全球經濟放緩。他解釋，由於現時銀行業前景相對不明朗，所以不排除銀行會漸趨保守，透過收緊借貸標準，減少對外貸款，手頭上保留現金，但此舉將拖累經濟增長，間接協助聯儲局壓抑現時高通脹的情況。

另邊廂，曾擔任美國前總統特朗普經濟顧問的高盛前總裁科恩（Gary Cohn）認為，聯儲局主席鮑威爾現時處境艱難，但相信聯儲局本周將會加息0.25厘，再在今次加息後暫緩相關行動，觀望一段時間及評估情況後才作決定。

亞洲經濟體方面，摩根士丹利估計可應對銀行業危機，原因是區內的內需保持強勁，且銀行業界有強勁的流動性覆蓋率，以及相對穩定的債務與國內生產總值（GDP）比率。