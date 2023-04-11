凌厲神閒氣定外觀悅目

昨朝仍有好多參戰馬出跳，「凌厲」助手跳兩段，外觀悅目唔在講，仲要神閒氣定，勇熟程度再進。「超威力」助手跳兩段，步伐流暢神態活躍。「首飾大亨」助手跳兩段，動作唔再生硬力度強。「波爾多」助手跳兩段，朝氣勃勃持續勇銳。

「量化歡騰」韋達跳一段，沿外檔走急勁有力，馬身依舊咁靚。「同舟共濟」助手跳兩段，拉士幾步想走心火湧現，皮光肉滑轉倉操足對辦。

「一舖成名」助手跳兩段，有火有力。「風繼續吹」助手跳兩段，擔高頭走神氣十足，落腳爽勁又夠輕身。「有財有勢」助手跳兩段，見到「凌厲」在前一直想走，拉到頭岳岳，論態無走樣。

「蟲草之凰」田泰安跳兩段，墜手起勁精神爽利。「純金酒杯」何澤堯跳兩段，大馬身好輕。「鵲橋飛渡」蔡明紹跳一段，充滿活力。「勇創派對」何澤堯跳3段，有番活躍感躍躍欲試。

「天分高」助手跳3段，火氣前所未見咁好。

草地方面，「育成精彩」何澤堯跳兩段，運步如輪勁力澎湃。「喜悅精靈」霍宏聲跳兩段，步伐穩健流暢。「幸福至上」助手跳兩段，落腳輕快有彈力。「鑽飾璀璨」助手拍「總理」跳兩段，「鑽飾璀璨」勉強拍住走，收停時擰頭擰髻唔規矩。

兆文