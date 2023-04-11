育成精彩用盡一時

明晚快活谷馬場挑燈夜戰，共編跑9場草地賽事，以B欄C彎跑道作賽，三T指定5、6、7場，無多寶累積。這次三T馬膽，頭關看好連拚後仍備戰認真有用盡一時決心的「育成精彩」、次關同場前置馬無多勢可一放而回的「精彩生活」、尾關久未建功分子馬房要交代必搏盡的「人和家盛」。

第5場四班1000米，三T頭關，新舊馬混戰場合，投注宜冷熱兼顧。「育成精彩」近3仗同程均掄元，而且愈贏愈輕易，5歲馬大熟當銳，連拚後備戰仍認真，有用盡一時決心，作膽應穩。「誠心所願」近兩仗同程跑入冠亞軍，狀態長期見勇且演出可靠。

「胡椒軍曹」1000米強項，近態出色，強配布文有力一爭。「令才」快馬抽1檔如虎添翼，防快放偷襲。

第6場四班1650米，三T次關，形勢緊湊，極易爆冷。「精彩生活」近兩仗同程在佳速下快放掄元及跑亞軍，北半球慢熱馬愈拚愈勇銳，今場前置馬無多，有力一放而回，宜作馬膽。

「十八掌」此程3戰皆入位，4歲馬持續進步。「但求快活」上仗在谷草1800米放入亞軍只負頸位，快馬今仗縮程跑1650米更合發揮。「超威力」剛役初戰此程即跑亞軍，前後兼備分子持擅谷戰，埋門操磨積極，必拚。

人和家盛要交代 第7場四班1200米，三T尾關，新舊馬混戰場合，小心冷馬跑入三T配腳。「人和家盛」近3仗同程兩度跑亞軍，7歲老馬愈拚愈勇銳，久未見功分子馬房要交代必搏盡，作膽應穩。

「正氣青驅」剛役同程跑季軍，在好地造出1分9秒47，水準極高，3歲馬大幅進步。「駿寶」季初四班兩戰同程跑入冠亞軍，升三班3戰皆北，現回降四班優勢重現。「樂加福」前仗同程在佳速下跑亞軍，接戰敗於排11檔無遮擋，今抽4檔形勢改觀。

金駒