之前常笑說潘頓與布文是難兄難弟齊上齊落，此一時雙雙交成績，騎師王要鬥到尾場才分出勝負，彼一時則齊齊捧蛋，巧合的是兩人進退非常合拍，是謂之共同進退。

剛周日賽事跑到第3、4場，我在臨場已改口說潘、布兩人當日不再是難兄難弟，而是龍兄虎弟，結果各贏4場平分秋色，餘下3場贏不到是因為頭場潘頓大熱門坐騎「嘉應獎昇」臨場退出，潘頓「一絕」影相輸個鼻，及布文尾場「實力派」搏輸。

值得一提是「加州星球」贏完主席錦標之後，告東尼在訪問中說雖然贏了，卻是跑錯，應該放頭跑，以告東尼大哥大大大的身份說出來分量還真不輕。正如我雖然欣賞潘頓的騎功及機智，但有時也會質疑他的發揮。當然也可以說潘頓沒有錯，雖然有點驚險，但也達到了贏馬的終極目標，然而此一不按指示發揮，卻壞了馬房包辦連贏的大計（這是告東尼的說法）。也許因收穫太豐，又或者匆匆往返澳洲太過舟車勞頓，這龍兄虎弟昨未見露面晨課。潘頓手上的「怡勁力」一連兩場12檔而前仗僅負於「超霸勝」，賽績水準頗高。