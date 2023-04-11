嘉里自澳洲客串揚威全明星一哩賽之後，返港表現續有起色，最近為「歡喜福星」與「星運明爵」兩匹久未贏過之柏廐馬交代，因而得到方嘉柏信任，明晚兩人再度攜手合作，嘉里今季主力靠夜賽食胡，7場頭馬之中有5W來自谷草夜賽，配合黑夜之神方嘉柏乘勝追擊，絕對有憧憬必要。

方嘉柏與馬主游紹賢交情非淺，奈何此系馬季內遲遲未有頭馬見面，直至「星運明爵」剛戰在嘉里胯下重響勝鼓，打鐵趁熱，騎者再獲委以重任效力同主「星運子爵」，交代心態相當明顯。此駒經過季內屢敗屢戰，評分下調跌穿80分水位，重返三班形勢一片大好，上場濕慢泥地跑勉強之1200米，落敗不足為據，如今再次轉場出擊，出師曾經上名之谷草一哩，班利路合且有排檔之助，能夠贏馬捧盃以作交代，當然是騎練以至幕後最期待的賽果。