阿仙奴和利物浦兩敗俱傷

爭標受重挫 前4凍過水 周一凌晨英超重頭戲，榜首阿仙奴雖一度領先2球，但仍被利物浦逼和2比2，各得1分嘅情況下，兵工廠爭冠受到重大打擊之餘，紅軍亦陷入聯賽近4場不勝嘅困局，爭奪來季歐聯資格凍過水，可謂兩敗俱傷。同時，喺半場期間，有片段影到旁證開㬹打向利物浦左閘安德魯羅拔臣下巴，英國職業裁判員公司（PGMOL）已表明會徹查，動粗旁證或面臨長期停賽。

決心十足嘅阿仙奴今場早段反客為主，加比爾馬天尼利8分鐘喺中路突破快腳射入，呢位巴西翼鋒28分鐘轉做助攻，左路傳中畀加比爾捷西斯頭槌頂成2比0。利物浦之後如夢初醒，加強進攻下逐步搶番控制權，完半場前3分鐘由穆罕默德沙拿近門射入追番1粒。

下半場高潮迭起，利物浦54分鐘博到12碼，可惜穆罕默德沙拿操刀貼柱而出，紅軍一直攻到87分鐘終於有收穫，阿歷山大阿諾特右路底線突破傳中，羅拔圖法明奴近門頂入2比2。利物浦補時階段再有黃金機會，但被蘭斯達爾連番神救擋出，最終踢成2比2平手。

旁證肘擊羅拔臣面臨長期停賽 和波戰果兩敗俱傷，阿仙奴痛失爭標關鍵2分，比次席嘅曼城多6分但多踢1場，而利物浦同前4距離亦去到12分，不過賽後焦點就落喺旁證赫斯達基斯（圓圖）身上，據報喺半場完結期間，安德魯羅拔臣走向佢身邊投訴，赫斯達基斯竟然起右肘打羅拔臣下巴位置，主球證保羅泰亞尼之後更向羅拔臣出示黃牌。

動粗片段曝光後引起極大回響，前英格蘭國腳瑟頓表示：「我唔知旁證諗緊乜，但佢一定要被罰停賽，我冇印象以往發生過咁樣嘅事。」前英超球證希斯亦指有必要重罰赫斯達基斯：「如果證明赫斯達基斯係故意開㬹，我認為佢要有同阿歷山大米祖域推球證一樣嘅結果。」PGMOL賽後就發聲明，話已得悉有呢次衝突事件發生，將會進行調查。