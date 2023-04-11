曼城穩陣波做細界

曼城主帥哥迪奧拿

拜仁作客唔敢亂攻 今晚歐聯8強首回合重頭戲，曼城主場火併拜仁慕尼黑。曼城主帥哥迪奧拿首度喺歐聯倒戈舊主，拜仁亦有曾帶領車路士稱霸歐洲嘅教頭杜曹上任，兩軍都係今屆防守最強之師，高手過招必小心為上，3.5球嘅入球細乃明智之選。（Now 643周三凌晨3時直播）

曼城主帥哥迪奧拿喺2013至2016年曾執教拜仁，雖然喺德甲所向披靡，但3季均喺歐聯4強止步，成為離隊主因，今次係佢首度於歐聯倒戈相向，誓要還以顏色。

8仗歐聯僅失3球 「藍月亮」有艾寧夏蘭特掛帥，攻力強勁，查實佢哋防守都有明顯提升，今屆8仗歐聯取得5勝3和未輸過，僅失3球，其中5仗冇失波，值得留意係該隊場均達63.6%控球率，冠絕群雄，亦係成功鞏固防線嘅關鍵。

哥帥曾負杜曹有所忌憚 另邊廂，拜仁喺前任教頭拿高斯文帶領下，今屆歐聯8戰全勝兼只失兩粒，有7仗保持清白之身，係今屆歐聯防守最佳球隊。雖然拿帥突然被炒令人愕然，但新上任嘅杜曹擅打盃賽，其中2021年中途接手車路士，喺歐聯決賽以1比0擊敗佢「偶像」哥迪奧拿麾下嘅曼城，哥帥難免有所忌憚。

當然杜Sir初來甫到，早前又喺德盃爆冷畀弗賴堡踢出局，今仗作客必然唔敢冒進。睇番拜仁近4仗歐聯全開3球或以下，大家實力又半斤八両，必定會小心謹慎，3.5球入球細有計。

法達斯維

拜仁主帥杜曹