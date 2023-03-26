下雨天晴王照露面

今日先得看場地會否受天氣影響及臨場是否有雨，其次是C+3欄會否仍是大利內檔前置，另一個問題是今日不少實力馬都是轉場、轉程又或者抽外檔，暗藏不穩因素。「晴王」乃鄭廐明星馬，能夠持續交出佳績，上場贏得輕鬆，不斷進步，可期再下一城。

第1場：健康心靈田草勝任 第四班1200米，「健康心靈」是近期演出穩定的馬，前仗氣管多血仍能取勝，再出亦繼續上名，轉戰田草當無不可。「福國寶」上次初出已見臨場起票成大熱門只跑第5，潘頓表示可能較適合跑轉彎路程，姑且試試。「上校」上賽在五班抽外檔贏馬，過往在四班亦曾兩捷，今次在C+3欄抽到1檔料仍可佔形勢之利。「奮鬥雄才」上賽轉程1400米敗不足據，季內在田草1200米演出算是頗穩定。

第2場：果然駿布文打硬仗 第五班1600米，「果然駿」近賽忽然1800忽然1200米，明顯是降班前的部署，一落班即報曾跑過第4的田草1600米兼換上布文，似是擺明車馬。「爸巴閉」勝出率雖然不高，季內演出尚算穩定，一哩則稍稍嫌短。「恆駿之寶」態佳但質素不高，上賽在弱組跑入第3算是恰如其分，尚算是抽到1檔。「傲龍駒」上次落到五班即入亞席，算是賺多少班底，但卻抽了個大外檔。

第3場：天外驚天拍跳吸引 第四班1200米，「天外驚天」晨課拍跳見進步，換上在港成績平平的嘉里則不知是禍是福。「皇帝英明」論能力在此組數一數二，即使同程3戰未有上名也難以忽視。「烈火駿馬」一出就贏必有能力，但3歲馬上賽負重轉程抽外檔卻包尾而回，反映年輕馬倘形勢不就可以完全交不出水準，可爭欠穩。「營造組裝」晨課毫不吸引，但上陣3次都跑入位置，可能與「黃腳鱲」般都是能力不高但頗忠心的馬。

第4場：請讓路鬥志加零一 第五班1400米，「請讓路」一連兩場同程抽外檔僅敗，近期五班通常由處女馬贏，減分已多兼且鬥志鮮明。「競駿天下」上賽直路受困下跑第4，在五班可以起作用，可惜抽外檔。「旅遊達人」上次黎海榮算是發揮水準，難得有份出賽必盡拚。「菲力大帝」算是曾在四班同程上名而其後減了15分，近期狀態有多少好轉迹象。

第5場：加非凡增程打橫行 第四班1400米，「加非凡」晨課吸引是進步中馬，但今場加程抽外檔也會有較大難度，如分頭太薄便不值博。「一舖縱橫」是同程6捷馬，當然葉廐馬演出較波動幾乎是必然，但狀態仍好兼有好檔，不宜過於忽視。「威武勇駒」上賽直路受困未能發揮不足據，但實際本身從未入Q，也不算十分可靠。「滿歡笑」上次1200米稍追而今次增程，同父馬多能應付1400米。

第6場：一哩展示馬主雄風 第四班1600米，「馬主雄風」晨課相當吸引，當然今場是初跑一哩，始終增程馬也要換到點分頭才值博。「得勝多」新勝同程贏甩對手，加8分仍可在四班跑，檔位形勢繼續有利。「十八掌」一連3場谷草一哩上名，今場轉戰田草，同父馬在田草成績更佳，本身可跟步速在C+3欄亦應是有利跑法。「霹靂神龍」初增程1400米的一場即上名，已顯露一定質素，今場再轉程上一哩，相信可以應付增程。

第7場：你知我拼企穩三班 第三班1200米，中大校友會聯會盃，「你知我拼」上賽在四班同程輕鬆取勝，睇走勢在三班夠跑。初出3歲馬「顏色大皇」試閘有速度，有馬拍住放仍可持續到底，進度令人滿意，東廐質新馬亦一向較急進。「八心八箭」前賽同程負於「吉龍」及「步大威猛」跑第3是強組賽績，「步大威猛」再出增程贏馬。「日日美麗」來港前贏1200米，在港首仗即在1400米有接近走勢，縮回1200米可能更佳。

第8場：四季醒試閘惹好感 第三班1000米，「四季醒」3歲馬初出谷草1000米僅敗，今次轉戰田草，埋門大閘按韁跟住高班馬「緊張大師」，走勢可人。「怡心聲」晨課不起眼，但路程專家演出極準繩，季內未失過獎金，未斷纜前當然得繼續追捧。羅廐兩駒列陣，「日日型」新勝同程也是路程專家，原本「以戰得勝」狀態較佳，縮程可博冷，但用嘉里難言信心。

第9場：越駿歡欣萬事俱備 第三班1600米，「晴王」算是鄭俊偉馬房明星馬，能夠持續交出穩定成績，今場對手不強，可期再下一城。「越駿歡欣」是同程頭馬，上次增程1800米看來不夠氣量，回到贏馬路程換上潘頓兼抽好檔，「晴王」主要對手。「開心寶貝」此程曾負於「新力高升」跑入沒有威脅的第3，今場亦換上布文。「佳福駒」上賽際遇欠佳演出未可作準，不過跑法被動每易蝕形勢，在C+3欄亦會較吃虧。

第10場：綫路神驊勝途攻堅 第三班1400米，「綫路神驊」季內兩勝四班同程，上三班後未能再上名，但亦未有跑過這最佳路程，回到1400米可以有不同看法。「金莊令」是岳頭馬但埋門試泥閘走勢好，同程亦曾3捷。「陽明天空」竄勁不強故1400應比1200米好，但質素不特別高，在1400米又每每遇上較強對手。「特別美麗」算是一連兩場接近，只擔心今場抽外檔形勢不理想，要看臨場是否出現大利內欄形勢才能定取捨。

卡洛斯