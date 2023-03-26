新威煌回勇心急交代

第2場五班1600米，「新威煌」對上兩季喺蘇保羅馬房均有頭馬交出，不過一再證實本身能力只平庸，要等形勢配合才有勝機。今季由黎昭昇接手訓練後，工夫係做足，不過一直唔肉緊，而馬匹陣上表現亦未有突破，或者係留以有待吧。

要畀時間等，唔奇，不過「新威」系一對同主馬來投後，「新威力」跑過6戰無功已退役，現時餘下「新威煌」仍在服役，幕後都好難唔心急了吧。「新威煌」現時評35分，乃歷來最低位，點計形勢都有啲着數，上賽後一直有正常操練工夫，不過就唔心急上陣，操咗個半月時間才復出，期間仲試多課大閘作考驗。

「新威煌」3月14日試田泥1200米閘，呢課閘本身並唔特別，不過同組對手「好眼光」在遠征前刻意認真試番鋪閘打磨，水準有番咁上下，而「新威煌」沿途走位3 3 3 ，最終以個多身位落敗，表面上無乜威脅，不過沿途姿態相當輕鬆，直路鞍上人梁家俊按韁完成，冇點騎過之下輸畀兩匹高分馬「好眼光」及「飛鷹翱翔」，過終點後餘勢亦討好，今季前後試過4課大閘，以呢鋪最討好，狀態真係弗番晒！

陳志懷