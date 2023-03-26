3月26日(日)
馬經
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月26日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
幸福人生加罩有計
第5場「幸福人生」今季只上陣一次表現平平，不過其後因腳傷足足抖了半年才復出。從賽前的泥地大閘所見，這匹5歲自購馬已重拾佳態，加眼罩沿欄跟前輕鬆獲亞，末段受催策猶有餘勁，今番初戴眼罩而臨有心攻堅。
梓忠
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content//odn-20230326-0326_00583_108/幸福人生加罩有計
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc