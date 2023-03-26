馬經

富存大師再斬四両

第4場「富存大師」今季轉倉後連場跑近而無功，上仗終於重響勝鼓，為黎昭昇增添進帳，至今兩勝1400米路有專長，今番再戰勝途。此駒雖然剛戰贏得頗驚險，但其實與亞軍「請讓路」已彈甩身後馬匹，因此續爭五班仍有條件添食。
東方
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