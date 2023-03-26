馬經

越駿歡欣返勝途

第9場「越駿歡欣」大前仗首次上名，跑一哩僅負打吡冠軍「遨遊氣泡」，再出即補中，有心進軍打吡可惜上仗1800米跟前戰略錯誤，今仗重返一哩，飛起近3戰騎師巴度用潘頓，高伯新要爭成績。
西門獨
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