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靈活玩餐飽
東尼師傅3歲「顏色大皇」初試啼聲，從化大閘愈試愈好，然後回航沙田馬場再次見到，3月7日1200米泥閘末段力壓「聚才」力度貫注更進步，海外冠季軍各一，建議博一票咪走寶。
伍鵬志趕返沙田督戰有匹「飛鷹翱翔」，擅爭黏軟賽道，3月14日泥地綵排走勢更覺順滑，小鍾同學發達。
匡公
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