馬經

靈活玩餐飽

第6場「馬主雄風」一直以來晨課相當吸引，當然今場是初跑一哩，始終增程馬也要換點分頭才值博。
第8場「四季醒」3歲馬上次初出谷草1000米僅敗，今次轉戰田草直路賽，埋門大閘按韁跟住高班馬「緊張大師」，走勢可人。
卡洛斯
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