連連行運水為財

第9場三班1600米，「連連行運」上季12月起連續8場上名，期間更獲3連勝，弗足半季後，5月斷纜之後連輸3場，中年馬高位回落合情合理，惟季尾竟在同程爆冷，亞軍「一先生」及季軍「自勝者強」現時分別評92及93分，水準唔講得笑，能夠在狀態回落之際突破自身極限，很大程度受惠於該役的黏軟地，連同之前贏過好黏地，兩次跑變化地贏晒，今日很大機會在雨中作賽，這匹見水即生之輩隨時又有驚喜，冷門複膽可考慮。

「越駿歡欣」及「桃花雲」都有近績支持，來自英愛適應變化地機會較高。「晴王」上場輕勝，四升三完全沒有阻力，現評68分估計仲有十幾廿分在手。「大紅袍」上季曾在好黏地1400米一放而回，跑濕地有根有據，只是神經刀水準飄忽，12月贏完再出兩敗，逆思考下欠近績可能更好。

實力派進入穩定期 第10場三班1400米，「實力派」上季連場得個近字，今季終迎來突破在谷草打開勝門，接戰排檔轉差仍交回一席，已進入穩定期，田草1400米也屬射程，信佢再入三甲可以揸膽。「金莊令」連場跑谷泥、1200及一哩，無論場地及路程均非最佳，今次終於重返最強的1400米，起用騎後上馬有保證的田泰安，顯然是計過度過。「陽明天空」上次終於在同程首次入位，負於不斷進步的「日日友」短頭，本身締速只慢過同日三班頭馬「紅運帝王」0.26秒，今次四升三綽綽有餘，何澤堯捨嫡系「銀進」而就，值得信賴。「飛鷹翱翔」之前贏三班條件賽，事後睇水準只是一般，本身再出兩場亦落第，不過跟強手對陣後或多或少也有得着，今次二降三，唔報勝途1600米選擇跑1400米，對手較弱部署有圖謀。「將俠」實力見得九九十十，純粹博C+3欄1檔賺步速形勢。

海東