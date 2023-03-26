艾莉奧配強誅敵

星期六早上又遇好奇街坊，問及4月6日谷草因何變咗星期四有似搬廠？皆因4月5日是清明，慎宗追遠傳承要擔當，上香清墳，遲跑一天，唔受影響。再看25日星期六早上，沙田馬場上空烏雲密蓋雨未來，今天禮拜落出也應該。至於最狹窄C+3欄項，大利內疊跑法，誰人敢掟大彎可責立心不良，潘一哥食胡擅長。

第1場四班1200米，「福國寶」初出第5之後冠軍人物仍當寶，頭圍失意直路，內在因素有冇？叔父既然咁問到，敬覆比對過課期有些唔對路，初出最後嗰課應該卧馬槽，今日增程不敢自恃，周四指示彈草閘火力足，「佳運發」族譜，增程更宜用武，10元捧場咪走寶。

第3場四班1200米，「伶俐驫駒」3月11日角逐1000米直路，俊樂師兄8 10 4走位較預期好，曾是韋達訓練高徒，執行停賽係3月26日面壁找數，鵬鵬哥帥印奉上潘冠軍，反映求勝心切，久等令人不安煩躁，副練最後試跑22日周中提早，唔使有勞一哥過手寶，父系「神燈光照」年輕時曾在1400米傳捷報，呢匹3歲嫩寶，飛到保證一條財路，散場有飯局。

第5場四班1400米，配搭有點兒亂點鴛鴦譜，希斯有請潘冠軍助拳「艾莉奧」，信必希望演出恢復靠譜，事關1月下旬是項路程13檔起步，小鮮肉希威森放得有聲有色，月初返從化備戰加強力度，誅敵手起刀落，強帥擔保做到。

第8場三班1000米，昭昭哥旗下「四季醒」3月1日晚谷草，探子話全世界睇好，亞軍收場點肯今日閂舖？3月17日測試眼罩泥閘我見，從容不迫，輕易跟住102分「緊張大師」，進度理想到極，盡快補中替胡食。

匡公