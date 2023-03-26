營造組裝 伶俐驫駒 皇帝英明

沙田馬場今日本地賽馬編跑10場，以草地C+3跑道作賽，因有轉播賽關係，第1場提前在12時45分開跑。綜觀大局，混亂場合佔多，由於不少熱門馬均有缺點，若陣上稍有差池，隨時有倒灶之虞，另外，今次使用的C+3跑道較狹窄且天氣惡劣，易導致馬匹演出失準，故小心部分潛伏分子突然發難爆出冷門。馬膽看好第2場「傲龍駒」及第4場「生生勝勝」，連贏位第3場「營造組裝」、「伶俐驫駒」及「皇帝英明」。

第1場：勇眼光大場展威力 第四班1200米，新舊馬混戰場合，小心爆冷。「勇眼光」對上第6仗谷草1200米在高速下後上追入亞軍，跟住5仗分別敗於意外及排檔劣，埋門快跳火氣回旺，後上馬今轉跑田草大場必可威力盡展，宜冷敲。「福國寶」上仗編班初出田草1000米縱大熱倒灶，但末段走勢強勁，今增程跑1200米必合發揮，潘頓不放手必有計。

「經典之光」剛役同程在佳速下跑季軍，質新分子硬拚後更進一步。「上校」快馬抽1檔如虎添翼。「健康心靈」近4仗谷草1200米跑入1冠1亞2季，4歲馬大熟當銳，今轉跑田草憑新鮮感定有更佳的演出。「奮鬥雄才」近態又回到贏馬時水準。「尋寶勇士」有備而臨。「時尚歡欣」重磅吃虧。「鑽飾永恆」、「金運來」與「洪運派彩」有待操磨。「幸運雄威」走勢仍生硬。

第2場：傲龍駒返勝途鍊盡 第五班1600米，上陣馬多數有缺點，防爆冷。「傲龍駒」上季尾四班評41分取勝此程，其後11戰皆北，到上仗評40分回降五班即於谷草1800米跑亞軍，顯然班次有利，今重返勝途必打硬仗。

「果然駿」季內在四班3戰同程敗不脫節，今落五班舉足輕重。「其利斷金」上仗同程跑入亞軍只負頸位，7歲老馬久沉後又見復勇。「爸巴閉」力度強勁，今場有前置馬扯快步速，小心後上偷襲。「恆駿之寶」慢熱北半球馬季內愈跑愈勇。「新威煌」最近一次贏馬評40分，現減至35分大利。「飛躍凱旋」力度增強1600米亦可勝任。「飛馬好威」、「競駿無敵」、「請不要問」及「天使獵人」未勇。「獵狐者威」、「劍聶風」與「揚威四方」對手強。

第3場：營造組裝潛質非凡 第四班1200米，編班新馬充斥。「營造組裝」季內3戰此程均在高速下跑季軍，潛質非凡，3歲馬愈跑愈進步。「伶俐驫駒」上仗一出田草1000米以強橫後勁追入殿軍，增程跑1200米必可發揮所長。「皇帝英明」四班夠分量，季初田草同程在佳速下跑來接近，有力一爭。「威武寶寶」操足而來。

「天外驚天」路合近態大有起色。「二話不說」火氣回旺。「魅力仔」今季初出備戰不俗。「烈火駿馬」及「名門望族」重磅不利。「暴風帥」及「領航聖心」進度欠理想。「好好彩彩」未勇。

第4場：生生勝勝優勢重現 第五班1400米，形勢混亂。「生生勝勝」季初五班3戰此程跑獲1冠2亞，升四班4戰無功後，今降落五班優勢重現。「競駿天下」上仗初跑此程即取殿軍，拚後更勇。「合金之星」7歲老馬有迴光之勇。「富存大師」至今兩捷皆為田草1400米，上仗贏馬後勇況依然。

「玉樹臨風」均速馬抽5檔有利。「旅遊達人」與「請讓路」態況當銳。「辣得傲」、「大紅心」、「美麗新星」、「真感」、「多利多」及「菲力大帝」未勇。「非凡膽識」實力稍遜一籌。

第5場：艾莉奧火併加非凡 第四班1400米，似明實暗場合。「艾莉奧」前仗降落四班即在此程放入季軍，明顯班次有利，埋門大力操磨火氣十足，強配潘頓必拚。「加非凡」近兩仗田草1200米跑亞軍表現有前有後，均速馬今跑1400米最合發揮。「俠客行」大前仗同程起步碰撞仍後上追入季軍，近兩仗乏作為留力以待而已，埋門彈閘神態生猛。

「滿歡笑」上仗田草1200米跑殿軍後上力強，試準勁度增程上陣防郁手。「星際精英」至今兩捷均為此程，路有專長。「威武勇駒」輕磅有力突擊。「星洲駿馬」路合近態有起色。「鑽飾璀璨」、「一舖縱橫」及「着着領先」狀態略遜一籌。「幸福人生」、「龍城強將」、「非池」與「喜愛善」對手太強。

第6場：馬主雄風一哩亦掂 第四班1600米，各駒實力不相伯仲，小心冷馬抬頭。「馬主雄風」前仗取勝田草1400米後上如飛，剛役嚴重受困走勢仍強勁，鬥心強橫分子今跑1600米最合腳法。「十八掌」3度在谷草一哩後上入位，今轉爭田草大場有利後追跑法。「得勝多」剛勝此程締速優異，四班屬超級分子。「霹靂神龍」近兩仗田草1400米走勢均強勁，增程跑1600米必可威力盡展。

「興高采烈」田草1600米強項，狀態一度低沉後又見復勇。「金像非凡」快馬抽2檔有利。「喜勝威龍」近態有起色。「年年友福」、「神舟飛駒」、「一舖成名」及「美麗多盈」對手略強。

第7場：你知我拼磅輕再W 第三班1200米，中大校友會聯會盃，似明實暗場合，小心冷馬跑入QT配腳。「你知我拼」上仗四班同程在佳速下以無敵姿態掄元，潛質非凡，今升班再戰負122磅獲減10磅如釋重負，勢可連捷。「八心八箭」田草同程兩戰皆入位，埋門大力操磨火力俱足，季內5拚未出頭，馬房要交代必搏盡。「日日美麗」季內3度上陣分別角逐1400及1600米已前後試準，今縮程跑1200米並強配潘頓必有計。「駟跑得」季初首仗評69分贏同程，現減至65分已佔優勢。

「巴閉哥」力度強1200米亦勝任。「祥勝霸駒」路合當勇。「顏色大皇」有備而來。「撼天鐵翼」、「經典之星」、「川河虎駒」及「凱旋時光」有待操磨。「順勢贏」三班吃虧。

第8場：四季醒轉場合發揮 第三班1000米，新舊馬混戰場合，投注宜冷熱兼顧。「不可擋」季內6戰田草同程跑入1冠4季，其中上仗在四班贏同程視對手如無物，升班配鍾易禮負114磅獲減11磅輕飄飄更好跑，勢可連捷。「四季醒」剛仗編班初出跑谷草1000米即以強橫衝刺追入亞軍，後上馬今轉爭田草大場更合發揮。

「常常有餘」剛役此程窄位競跑仍追入亞軍，4歲馬鬥心旺盛，改蘇兆輝壓陣隨時後上搗亂大局。「日日型」近兩仗此程跑入冠季各一，態況當銳，三班佔優勢。「精彩勇士」路合態有起色。「怡心聲」近況當勇。「萬里飛至」負輕磅有利。

「加州雷電」、「龍騰飛翔」、「南莊之歌」及「以戰得勝」有待操磨。「銀亮光速」、「奇寶」與「精英至尊」實力有限。

第9場：越駿歡欣演出穩定 第三班1600米，勢均力敵場合，極易爆冷。「越駿歡欣」季內3戰此程跑入冠亞殿軍全收獎金，演出水準穩定，埋門力磨不輟上火上力，強配潘頓必打硬仗。「安頌」季內兩戰此程皆在高速下跑亞軍，7歲老馬實力猶在，有備而來，要防。「晴王」近3仗同程兩度掄元，4歲馬已踏入大熟大勇境界，連拚後備戰仍認真，有用盡一時決心。「開心寶貝」上仗香港經典盃田草1800米在高速下跑來接近，今返回三班上陣級數秤先。

「桃花雲」上仗此程跑季軍已試準走勢。「佳福駒」北半球慢熱馬季內愈跑愈進步。「包裝旋風」負輕磅難輕視。「連連行運」、「大紅袍」、「美麗歡聲」及「超級綠洲」近態平平。「飛馬英雄」、「超勁寶寶」與「可圈可点」對手強。

第10場：陽明天空減磅更妙 第三班1400米，形勢混亂，潛伏爆冷危機。「綫路神驊」季初在四班同程取得連捷，升上三班3戰分別跑1200及1600米均敗於路程並非理想，今仗有備而來並重返勝途，勢必搏盡。「陽明天空」剛仗四班此程負135磅跑亞軍，今升班孭120磅獲減15磅更好跑。

「皇帝金」力度強勁，今場步速會快，負輕磅小心後上偷襲。「特別美麗」3歲馬持續進步。「銀進」上仗谷草1200米跑亞軍後上如飛，今仗轉爭田草大場必可威力盡展。「將俠」快馬抽1檔有利。

「實力派」力度強1400米亦可勝任。「烈風」重磅不利。「飛鷹翱翔」近態略遜贏馬時。「天天得樂」演出反覆。「拍馬難追」、「逆市奇爸」及「金莊令」有待操磨。

金駒