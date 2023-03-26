綫路神驊強項出招

馬匹部署，有時的確需要耐性，當一匹馬推上了狀態高峰，如果用得其所又可適時回氣，當然有權回氣再上，「綫路神驊」季初兩捷後一直未再跑1400米，今次終返強項，不可小覷。

賽馬，有時真係一個鬥智鬥力的遊戲，莫講話耳聞，有時甚至眼見亦未為真，好似剛周三的「前風」，上仗明明守好位下騎落反應欠奉，相隔了只係兩星期，卻交出凌厲追勁；相反上仗明明追勁凌厲的「日新月著」，卻在今次不敵「前風」屈居殿軍，要科學點的解釋，惟有說是馬匹耗力多少的影響吧！

「綫路神驊」來港已跑了17次，所獲的2冠1亞1季全在田草1400米取得，話其路有專長怕且不為過。不過，此駒季初在四班取得兩連勝後，升上三班立即換上陳嘉熙縮程出爭田草1200米，結果由熱門變為大冷63倍下，全程居後過終點。

之後兩戰，「綫路神驊」縱使換上蘇兆輝，但亦全跑1600米，結果悉數輸而不遠。望穿秋水下，此駒終於回師1400米，一來路有專長，二來對上一次贏馬，係國際賽日跟前勝出，當日極不利放，但「綫路神驊」卻是快步速跟在第2位，筆者這匹備忘馬等了3個多月，就無私跟大家分享吧。

長風