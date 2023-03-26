陽明天空如釋重負

大家好，今次會推介第10場三班1400米，預期幾隻內檔馬可以控制大局。上場力拚僅負的「陽明天空」，今場初上三班孭輕磅兼抽到5檔，值得一博！

「陽明天空」上場只差一步追不到發揮一流的「日日友」，僅以短馬頭位屈居亞軍，今場升班後如釋重負，由孭135磅到只孭120磅，孭輕15磅兼抽到5檔，假如能發揮出上場的強勁追勢，有望取得今季首W。

「將俠」對上兩場都配霍宏聲，先後入P和第6名過終點，雖然兩場同樣以3個多馬位不敵頭馬，但兩場的冠亞軍皆非泛泛之輩，包括「彩虹千里」和「紅運帝王」，以及「永遠美麗」和「銀亮之風」。今場回配韁繩和走位比較出色的蔡明紹，兼且兩季以來首次抽到1檔，只要出閘順利放到前走，「陽明天空」追到就追啦！

鐵角會加入質新分子「特別美麗」，初出在賈傑美胯下跑第2，再出易配潘頓雖然跑第7，但所負不遠。潘一哥肯繼續騎，本來值得跟進，奈何排13檔，不多不少打了點折扣，作配較宜。

四重彩我傾向用檔靚的「將俠」和「陽明天空」做複膽，配腳除「特別美麗」外，其餘都是內檔馬，包括續配布文今季演出準繩的「實力派」、何良護級籌碼之一的「天天得樂」，以及排2檔全場最輕磅的「皇帝金」。

陳文俊