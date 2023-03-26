齊叫好短途闖宮

日本高松宮紀念賽跑1200米，近年東瀛短途馬水準無大突破，這可以解釋到為何今屆無代表跑阿喬斯短途錦標，如此計起來，去年12月在香港短途錦標可以跑第5的「齊叫好」，在此組機會較高。

記得當時抽到14檔，跑短途即使再強的馬亦難克服，結果在麥道朗胯下最後得第5已算上佳演出。今次重返中京競馬場，以大前仗同程贏人馬錦標那種姿態，只要沿途際遇比去年跑此賽時稍佳，勝望極大。

同父雌馬但年紀細一歲的「奈村佳盈」亦是爭勝要角，去年短途馬錦標曾碰頭，名次比「齊叫好」更前，復出贏絲路錦標盡顯鬥心，左轉場一樣無問題，獨嫌排檔稍外。

濠城試準而來 「濠城」去年勝出京阪盃姿態出色，上場絲路錦標排大外檔十分不利，沿途蝕位極多追回第4名，作為熱身則不俗。其父「大仁大勇」曾於2016年曾勝此賽，父子制霸亦不奇。

「愛勁利」是今場另一匹質新冒起新星，練馬師安田隆行曾經憑着「真機伶」、「龍王」以及「野田重擊」3勝此賽，打從去年8月至今4連勝，初跑中京兼縮程，但過往在東京曾勝，左轉應無問題，一路奇兵。

蔡俊佳