四季醒加眼罩煞食

潘頓剛周三再次於跑馬地賽事食白果，慶幸今日田戰手執不少惡馬，相信可以連場數胡威番次，「四季醒」進度來得快，今次加眼罩有權補中；「日日美麗」近兩仗於田草1600米搏失後，今回終於縮程跑1200米，即使排外檔也不怕。另外，「威武勇駒」減分多在四班負輕磅有優勢；「興高采烈」若然遇上變化地威力倍增，均要留神。

第8場三班1000米，「四季醒」進度來得快，剛戰初出跑谷草1000米，拉士潘頓未有使出車輪鞭得第2名，復課後加眼罩，早前試閘用此配備走勢吸引，來港前曾勝軟地，即使跑變化地也毋須擔心，檔位理想，補中機會樂觀。

第7場三班1200米，中大校友會聯會盃，「日日美麗」來港前於愛爾蘭兩勝1200米及1257米，其中一場更是三級賽，均採留前鬥後跑法，在港初出卻跑1400米，留住追一段走勢吸引，翌仗立即安排增程跑1600米改用嘉里卻擺前走，自然毫無表現，剛戰改用布文再攻一哩，嘗試留在中間卻非常搶口，難免影響發揮，今回終於縮程跑1200米，抽外檔索性留後追，可見真章。

第5場四班1400米，「威武勇駒」一再於陣上跑近，連續4場有獎金收，畢竟孭輕磅交由潘明輝出擊並非不合理，前仗同程跑得好，難得此組對手實力不算強，未許輕視。

第6場四班1600米，「興高采烈」淋地有根據，蔡明紹上仗騎得好有心機取得亞軍，今次即使抽外檔，但後上馬問題不大，若然變化地的C+3欄外疊更好追，有權交出好成績。

張基