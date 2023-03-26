夠響孖住贏

約尼斯終破光蛋 昨午賽前預測有雨，尚幸天公造美，賽事得以在正常場地角逐，「夠響」系率先以「夠響識贏」與「夠響贏瑪」頭兩場包辦同主孖寶，另「盛通」系亦不甘後人，以「盛通寶寶」、「盛通之寶」起孖。

昨日頭場「夠響識贏」在劉永康胯下成功連捷，為練馬師林宏基打響頭炮，練者全日派馬出戰兩場，第3場更以「盛通寶寶」與「艷姿媚」包辦連贏，取得百分百上名率。林宏基為冠軍練馬師目標發力，現以24Ｗ追平榜首馮耀正，出現單打獨鬥局面。

塞浦路斯籍騎師約尼斯，自2月底在澳門客串以來，昨日賽前從未入過三甲，到今期賽事終於作出零的突破，夥拍張兆煊旗下「夠響贏瑪」一放到底開齋，可惜其後策「艷姿媚」後上不及飲恨，未能好事成雙。

另外，5月13日於沙田馬場舉行之港澳盃，一如疫情前2019年那屆，仍編為110-85評分區域之一班賽，不過在配磅釐定方面有修訂，由過往澳門賽駒配磅時以其本身評分減15分，今屆收窄距離只以減5分計算，至於今屆賽事總獎金，將加碼至346萬5千港元。