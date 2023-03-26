日日美麗三班搶盃

蔡約翰

上周日打吡大賽，蔡廐「永遠美麗」及「自勝者強」被姚廐「遨遊氣泡」偷襲成功，面對姚本輝頻頻出擊得手，蔡約翰要重奪練馬師冠軍，攻勢不容有失。今日有4場三班賽，以蔡廐馬近7戰三班賽共取4冠2季之佳績，出擊胸有成竹，「日日美麗」改配潘頓執韁，捧得！

今日第7場至第10場俱跑三班賽事，蔡約翰此4場都有派馬上陣，其中第7場「日日美麗」用王牌配潘頓，最應重視。此場為中大校友會聯會盃，失落打吡冠軍的騎練，必欲攜手贏馬捧盃，並向「美麗」系馬主交代。

睇番「日日美麗」此匹自購馬來港後跑過3次，初出跑1400米，居後入直路兜大彎仍追得第5名，反映質素。之後兩戰改跑一哩，前次放頭跑非最佳跑法，上次則全程搶口，似乎增程對此駒效果並不理想。今回一下子縮至1200米，來港前於愛爾蘭贏1200米及1257米直路賽，潘頓與「美麗」系馬主交情深厚，接手此駒必用心機發揮。再睇此駒月中開始4度拍跳，有心操好才搏，值得捧場。

第8場「奇寶」配賀銘年、第9場「連連行運」配嘉里及第10場「烈風」配梁家俊，同樣要吼實。第10場三班1400米，「烈風」歷來同程取得3冠2亞1季，上仗跑第11名看似較差，實際只輸3個馬位，演出依然忠心。賽前安排梁家俊夥拍此駒試閘，全程外疊輕鬆跟走衝得第2名，走勢吸引，操好而來有力拚勝。

資料組