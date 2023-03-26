打吡後不少馬主都講緊「遙遠星空」子嗣有幾犀利，筆者都解釋番打吡大賽步速問題，以及鮮有「遙遠星空」子嗣有2000米長力之類，而巧合地今個星期澳洲賽馬業傳出「遙遠星空」將會停止配種，如果香港馬主有意引入最後兩批子嗣，就要把握最後機會。事實上，不少香港馬主都要求極高，既想隻馬嚟香港前贏過大閘，到港後3歲要識贏短途，兩三W後4歲時就跑系列賽直指打吡2000米，當然間中會成功，但元氣大傷例子亦多。睇番澳洲作為早熟短途馬生產大國，都不會硬谷短途馬跑中距離，如果手執遲熟長途馬，豈會迫牠贏課1000米閘才出賽？昨日鄧格錦標又有幾多匹澳洲短途種去跑？跑馬不是一廂情願，係好科學性的。