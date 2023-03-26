晴王成熟繼續上
打吡後不少馬主都講緊「遙遠星空」子嗣有幾犀利，筆者都解釋番打吡大賽步速問題，以及鮮有「遙遠星空」子嗣有2000米長力之類，而巧合地今個星期澳洲賽馬業傳出「遙遠星空」將會停止配種，如果香港馬主有意引入最後兩批子嗣，就要把握最後機會。事實上，不少香港馬主都要求極高，既想隻馬嚟香港前贏過大閘，到港後3歲要識贏短途，兩三W後4歲時就跑系列賽直指打吡2000米，當然間中會成功，但元氣大傷例子亦多。睇番澳洲作為早熟短途馬生產大國，都不會硬谷短途馬跑中距離，如果手執遲熟長途馬，豈會迫牠贏課1000米閘才出賽？昨日鄧格錦標又有幾多匹澳洲短途種去跑？跑馬不是一廂情願，係好科學性的。
好似第9場隻「晴王」，父線來自「霜降」，子嗣多為遲熟中長途馬，所以上季「晴王」3歲時怎樣迫牠都冇用，今季增程上一哩就愈贏愈有，上場更贏甩對手，大有進步空間。今場有一半對手早一場大敗，「晴王」可穩位望贏。「越駿歡欣」季內贏1600米，換潘頓唔敢挑剔。「桃花雲」上場衝近，加埋隻發揮穩定嘅「開心寶貝」做配腳，似乎範圍夠集中。
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