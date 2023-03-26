好眼光第4 韋小寶第5 遠征杜拜齊獲獎金

香港今年共有5匹賽駒出席杜拜世界盃賽馬日，分別來自伍鵬志馬房「龍鼓飛揚」及「韋小寶」、方嘉柏馬房「多巴先生」、蔡約翰馬房「好眼光」及韋達馬房「將王」。出戰阿喬斯短途錦標1200米一級賽的「好眼光」及「韋小寶」打頭陣，分別跑獲第4及第5名。

11屆香港冠軍練馬師蔡約翰以往從未揚威海外，今年是他第2次派馬遠赴杜拜，2017年「華恩庭」角逐阿喬斯短途錦標，在莫雷拉胯下得第6名。練者今年成績有所突破，由莫雅執韁的「好眼光」沿途守好位，最後階段愈衝愈勁，在這場1200米一級賽跑獲第4名，不敵爆冷取勝的「定贏駒」，獲得約58萬港元獎金；同場另一匹香港代表伍鵬志麾下「韋小寶」則配華將周俊樂跑第5名，亦獲得約35萬港元獎金。

「好眼光」是蔡廐現役最高分賽駒，季內曾勝三級賽1000米洋紫荊短途錦標，並於香港短途錦標獲得第2名，今番在杜拜獲得佳績，成就更上一層樓。

擔任過蘇保羅副練的伍鵬志曾於2015年陪同「友瑩格」遠征，結果該駒先後在日本、新加坡揚威一級賽高松宮紀念賽、國際短途錦標。伍鵬志賽後表示「韋小寶」直路賽跑多200米難度高，可惜早段找不到遮擋，不過周俊樂已盡了力。他又指馬匹只輸一個馬位左右，由於本身比較力短，衝了幾步後便未能維持勁勢，很滿意今次成績。練者表示會視乎「韋小寶」返港後的情況再作部署，若適應欠佳，有機會提早抖暑。