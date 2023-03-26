蘇兆輝今季來港面對最大嘅問題係經常被罰停賽，好似上周日又因為策騎「騰飛塔」犯規，結果畀競賽董事小組罰停賽3日兼罰6萬，原本今日又要停賽，但最後卻提出上訴，令佢今日可以上陣。其實喺馬會公布蘇兆輝會上訴前，佢一早已卜定今期啲坐騎，擺明想喺今日上陣，反映佢對參戰馬具一定信心，其中一匹應該係第7場姚廐「你知我拼」。

呢匹4歲澳洲PPG「你知我拼」，在港初出即勝，當時由澳洲好手麥利奧建功，其後3仗則由蘇兆輝接手，最初兩仗只得殿軍，直到今個月初終於喺田草1200米取得突破，兼且克服外檔一放到底，大勝對手兩個半馬位，難怪今次即使升上三班，巴西神鞭都想繼續騎。至於「你知我拼」馬主方潔儀就話愛駒跑咗4仗，累積多咗出賽經驗，依家跑轉彎路程1200米問題不大，即使上仗抽外檔，但勝在有形勢之助可以貼欄順放，沿途走得順暢，結果攞到第2次勝仗，佢都非常開心。今次升班出擊但孭少10磅，睇吓能否為方小姐再一次贏取頭馬？