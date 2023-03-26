蘇偉賢屯重兵尋寶

蘇偉賢

上期跑馬地「練馬師王」，掛頭牌倉口又一次死火，沈集成全晚屯駐重兵，卻只得「人和家盛」及「幸福至上」取得第2名，其餘都三甲不入，包括大熱門「躡景追飛」倒灶而回。相反，今季新開倉的黎昭昇剛戰突然發難，以「極速滿貫」及「陸知」起孖，取得在港第20W，最終累積24分，首度勝出「練馬師王」，總算取得突破。

來到今期沙田全草地日賽，過去兩度在大場封王的蘇偉賢，今次共派9駒列陣，當中不少戰駒均抽排有利的檔位，容易爭取好成績，包括實力馬「經典之光」、「恆駿之寶」、「馬主雄風」及「萬里飛至」等，估計會聯手出擊，值得重視。

「馬主雄風」強配潘頓兼排1檔，固然是重心之選，至於由蔡明紹策騎的「恆駿之寶」，同樣抽1檔起步，五班水鬥水場合，排檔好壞足以左右賽果，加上「恆駿之寶」現時只評24分，尚差2分才可避免淘汰，昔日同主馬「恆駿寶駒」歷來10捷是賢廐代表作之一，跟馬主關係非淺，「恆駿之寶」最近亦已證明具備作戰能力，練者當然會全力救亡。

至於第8場「萬里飛至」，近期專攻田草1000米，接連交出好成績，上場更可孭重磅贏馬，5歲馬再作突破，重返三班角逐不落下風，直路賽排外檔佔盡便宜，可為練者搶分。